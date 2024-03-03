В Алтайском крае снижается заболеваемость ОРВИ

Среди заболевших ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А, а также вирусы негриппозной этиологии

В Алтайском крае за неделю с 19 по 25 февраля зарегистрировали 19,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Показатель составил 93,3, что ниже прошлой недели на 14,6%. Об этом сообщил “Толк” со ссылкой на пресс-службу краевого Роспотребнадзора.

Среди заболевших циркулируют вирусы негриппозной этиологии (аденовирусы, риносинцитиальные вирусы, риновирусы, метапневмовирусы), а также вирусы гриппа А.

В ведомстве подчеркнули, что вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной степени тяжести. Наиболее предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом, а также страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями).

В Роспотребнадзоре рекомендуют не отправлять в коллективы больных детей, а также соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа.

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Взято отсюда