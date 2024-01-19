В Алтайском крае снижается заболеваемость туберкулезом и смертность

Согласно данным, представленных министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко в ходе конференции «Туберкулез и современные инфекции: новые вызовы и перспективы», в России сохраняется тенденция к снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза. Наш регион в этом плане не исключение. В сравнении с 2015 годом смертность от туберкулеза снизилась в 3,2 раза, заболеваемость – в 2,3 раза.

Во фтизиатрической службе Алтайского края в прошлом году произошли структурные изменения. В состав Алтайского противотуберкулезного диспансера вошли 4 противотуберкулезных диспансера – Рубцовский, Бийский, Славгородский, Благовещенский и 2 туберкулезных больницы – Шелаболихинская и Лебяженская.

«Централизация службы позволила сделать более доступными диагностику и лечение туберкулеза вне зависимости от места проживания пациентов. Еще один большой плюс – высвобожденные после объединения денежные средства были направлены на увеличение заработной платы. По итогам 2023 года зарплата врачей выросла на 26%, средних медработников – на 18%, младшего медицинского персонала – на 21%. Это позволило привлечь во фтизиатрическую службу во второй половине года сразу 11 врачей различных специальностей», – отмечает главный врач Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера Олег Войтов.

Большое внимание специалисты уделяют развитию стационар-замещающих технологий. Продолжается лечение пациентов в дневном стационаре, широко используется видеоконтролируемое лечение на дому. Развивается и совершенствуется система телемедицинских консультаций.

«Первое направление работы отделения ТМК – это консультирование пациентов из отдаленных сел, которое проводят сотрудники в режиме врач-врач или врач-медицинская сестра. Они оценивают снимки и другие результаты обследований, полученные посредством защищенных каналов связи. При необходимости пациента вызывают на очную консультацию к врачу. Второе направление работы – консультации наиболее сложных пациентов Алтайского края со специалистами НИИ фтизиатрии. Мы сотрудничаем с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Екатеринбургом. Врачи из научно-исследовательских институтов помогают определить или скорректировать тактику лечения», – говорит Олег Андреевич.

В 2024 году, по словам главного врача, запланировали продолжить тесное сотрудничество с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, в отношении профилактических осмотров и раннего выявления туберкулеза, запустить стационар в г. Бийске и начать строительство в Рубцовске, по мере необходимости продолжать ремонт в других структурных подразделениях. Также внимание будет уделяться профориентационной деятельности, чтобы привлечь в службу молодых специалистов.

Взято отсюда.

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