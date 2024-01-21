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В Алтайском крае снижается заболеваемость туберкулезом

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В Алтайском крае снижается заболеваемость туберкулезом

Рентген легких Фото: pixabay.com

В России сохраняется тенденция к снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза, и Алтайский край здесь не исключение

В сравнении с 2015 годом смертность от туберкулеза в Алтайском крае снизилась в 3,2 раза, заболеваемость – в 2,3 раза, сообщает региональный минздрав.

Там напомнили, что во фтизиатрической службе края в 2023 году произошли структурные изменения. В состав Алтайского противотуберкулезного диспансера вошли четыре противотуберкулезных диспансера – Рубцовский, Бийский, Славгородский, Благовещенский и две туберкулезных больницы – Шелаболихинская и Лебяженская.

“Централизация службы позволила сделать более доступными диагностику и лечение туберкулеза вне зависимости от места проживания пациентов. Еще один большой плюс – высвобожденные после объединения денежные средства были направлены на увеличение заработной платы”, – отметил главный врач Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера Олег Войтов.

Так, по итогам 2023 года зарплата врачей выросла на 26%, средних медработников – на 18%, младшего медицинского персонала – на 21%. Это позволило привлечь во фтизиатрическую службу во второй половине года сразу 11 врачей различных специальностей.

Еще в ноябре 2023 года сообщалось, что с начала года в крае на 30% выросло число людей с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза, а общее количество больных не уменьшается, но и не растет.

Взято отсюда

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