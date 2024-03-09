В Алтайском крае снизилась заболеваемость ОРВИ

Под конец зимы жители Алтайского края стали меньше болеть.
По данным Роспотребнадзора по региону, за период с 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 20,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Среди заболевших продолжается циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии.
В целях сохранения здоровья населения в ведомстве напоминают о необходимости соблюдения общих мер профилактики ОРВИ и гриппа:
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