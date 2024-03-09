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Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае снизилась заболеваемость ОРВИ

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В Алтайском крае снизилась заболеваемость ОРВИ

Под конец зимы жители Алтайского края стали меньше болеть.

По данным Роспотребнадзора по региону, за период с 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 20,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Среди заболевших продолжается циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии.

В целях сохранения здоровья населения в ведомстве напоминают о необходимости соблюдения общих мер профилактики ОРВИ и гриппа:

  • Используйте маску в местах скопления людей;
  • Сократите время пребывания в местах массового пребывания людей и общественном транспорте;
  • Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, насморк или кашель;
  • Тщательно мойте руки с мылом и промывайте полость носа, после улицы и общественного транспорта;
  • Регулярно делайте влажную уборку и проветривайте помещение, в котором находитесь;
  • Строго по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;
  • Одевайтесь по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
  • При появлении больного в семье необходимо, по возможности, ограничить контакты с заболевшим и изолировать его.

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    Взято отсюда.

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