В Алтайском крае снова обсудят увеличение времени продажи алкоголя

Комплексный законопроект рассмотрят на апрельской сессии. Сейчас все еще идет его обсуждение

С 1 апреля по всей России вступит в силу федеральный закон о “наливайках”, его уже одобрил президент. Этот закон позволит регионам самостоятельно вводить ограничения на продажу алкоголя в местах общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Региональные власти также смогут регулировать часы торговли пивной продукцией в этих точках. Об этом сообщил “Толк”.

Не будут подпадать под временные рамки только рестораны, но депутаты Алтайского края хотят дать такую привилегию и кафе. В АКЗС уже пытались продвинуть инициативу об увеличении времени торговли алкоголем до 23.00, но потом вопрос сняли.

– Потому что мы видели, что федеральный закон вот-вот будет принят, ну и неоднозначная дискуссия была только в отношении одного времени розничной продажи в магазинах, – прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

Законопроект рассмотрят на апрельской сессии. Сейчас все еще идет его обсуждение. По словам Осипова, в основном проблемы будут у маленьких точек. Они, скорее всего, снова переквалифицируются в розничные магазины, а крупные сети проект едва ли заденет.

Отмечается, что главная цель закона – снизить контрафакт. И хотя Алтайский край занимает 41-е место в рейтинге трезвости среди российских регионов, в учет не идет процент нелегальной продукции. Так, за 2022 год количество случаев отравления алкоголем в крае превысило среднероссийский уровень в 3,3 раза.

– Не подтверждается статистически, что в тех регионах, в которых 23 часа ограничение, там больше употребление алкоголя, больше вообще заболеваемость или больше смертность, или больше отравления, – рассказал Андрей Осипов.

Зато, по его данным, гарантирована прибавка к региональному бюджету.

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Взято отсюда