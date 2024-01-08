В регионе сохраняется штормовое предупреждение

Сегодня, 8 января, в Алтайском крае снова перекрыли крупную трассу. Всё из-за плохих погодных условий: метель, ветер местами до 25 метров в секунду и гололед на дорогах.

На сайте ГИБДД по региону говорится, что пришлось снова перекрыть трассу К-09 от села Курья до границы с Республикой Казахстан. На трассе плохая видимость. Водителей просят воздержаться от поездок или быть осторожными за рулем.

Ранее в крае открыли две дороги:

К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Рубцовска до села Новоегорьевского);

А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

В регионе действует штормовое предупреждение из-за метели. По прогнозам синоптиков, она задержится до завтра. По данным регионального Гидрометцентра, 9 января ожидается похолодание до -10… -15 градусов. Местами до -20. Синоптики обещают снегопад и снежные заносы. Скорость ветра — до 18 метров в секунду.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожнее на дорогах. NGS22.RU публиковал главные правила безопасности от МЧС.

Взято Источник

08.01.2024