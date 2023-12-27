В Алтайском крае собирают подписи в поддержку Владимира Путина

Проголосовать за выдвижение президента на новый срок можно в крупных городах региона: в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске

В Алтайском крае собирают подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента, сообщают «Вести Алтай».

Проголосовать можно в крупных городах региона: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Пункты сбора подписей расположены в торговых центрах в специальных точках, где каждый желающий сможет оставить свою подпись в поддержку действующего президента. Таких пунктов в Алтайском крае – 17. Сбор подписей продлится до 21 января.

Напомним, Владимир Путин намерен баллотироваться на должность президента страны в 2024 году не от партии, а как независимый кандидат. Для этого, согласно закону, ему необходимо собрать 300 тысяч подписей со всех субъектов России.

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Взято отсюда