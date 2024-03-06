В Алтайском крае собираются построить путепровод за 833 млн рублей

Фото: mintrans.alregn.ru
Протяженность объекта составит 1,6 км. Для безопасности пешеходов и водителей установят освещение, лестничные сходы и остановочный павильон
В Панкрушихинском районе построят путепровод через железнодорожные пути с лестницами и павильоном, сообщили в минтрансе Алтайского края.
Путепровод длиной 1,6 км расположится на автодороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.
На его строительство объекта выделят 833 млн рублей.
01 февраля, 6:01 Южные ворота Алтая. Зачем новой развязке в Барнауле световая иллюминация и надписи
Минтрансу Алтайского края поручили продумать для новой развязки интересное световое оформление. Тем временем подрядчик продолжает строительство объекта, готовность которого составляет 45%
“В рамках проекта планируется устроить буронабивные сваи, опоры и смонтировать балки пролетных строений – 3 пролета по 6 балок. Также будут проведены работы по устройству подпорных стенок крайних опор из монолитного бетона, отсыпке конусов и засыпке дренирующим грунтом, укреплению откосов конусов бетонными плитами“, – перечислили в министерстве перечень работ.
Сейчас работы по переносу коммуникаций идут в полосе отвода железной дороги. Ближе к осени начнется устройство подходов к путепроводу, затем специалисты уложат мостовое полотно и дорожную одежду. В завершении установят барьерное и перильное ограждение, дорожные знаки, освещение, лестничные сходы и остановочный павильон, нанесут разметку.
Работы планируется завершить до конца 2025 года.
Ранее “Толк” показывал, как в Барнауле продолжают строить новую развязку на Змеиногорском тракте.
Взято отсюда.
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