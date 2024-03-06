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В Алтайском крае собираются построить путепровод за 833 млн рублей

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В Алтайском крае собираются построить путепровод за 833 млн рублей

Фото: mintrans.alregn.ru

Протяженность объекта составит 1,6 км. Для безопасности пешеходов и водителей установят освещение, лестничные сходы и остановочный павильон

В Панкрушихинском районе построят путепровод через железнодорожные пути с лестницами и павильоном, сообщили в минтрансе Алтайского края.

Путепровод длиной 1,6 км расположится на автодороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.

На его строительство объекта выделят 833 млн рублей.

01 февраля, 6:01 Южные ворота Алтая. Зачем новой развязке в Барнауле световая иллюминация и надписи

Минтрансу Алтайского края поручили продумать для новой развязки интересное световое оформление. Тем временем подрядчик продолжает строительство объекта, готовность которого составляет 45%

В рамках проекта планируется устроить буронабивные сваи, опоры и смонтировать балки пролетных строений – 3 пролета по 6 балок. Также будут проведены работы по устройству подпорных стенок крайних опор из монолитного бетона, отсыпке конусов и засыпке дренирующим грунтом, укреплению откосов конусов бетонными плитами“, – перечислили в министерстве перечень работ.

Сейчас работы по переносу коммуникаций идут в полосе отвода железной дороги. Ближе к осени начнется устройство подходов к путепроводу, затем специалисты уложат мостовое полотно и дорожную одежду. В завершении установят барьерное и перильное ограждение, дорожные знаки, освещение, лестничные сходы и остановочный павильон, нанесут разметку.

Работы планируется завершить до конца 2025 года.

Ранее “Толк” показывал, как в Барнауле продолжают строить новую развязку на Змеиногорском тракте.

Взято отсюда.

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