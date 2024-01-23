В Алтайском крае сохраняется тенденция снижения рождаемости

В 2023 году родилось примерно на тысячу меньше детей, чем в 2022-м

В Алтайском крае продолжает снижаться рождаемость, сообщает “Амик” со ссылкой на информацию краевого минздрава.

Так, за 2023 год в Алтайском крае родилось 16,6 тыс. детей, тогда как в 2022 году – 17,5 тыс. детей. В 2021 году в регионе на свет появилось 18,9 тыс. новорожденных.

Отмечается, что эта тенденция характерна не только для Алтайского края, но и для Сибири и России в целом.

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Взято отсюда