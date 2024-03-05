Срезанные цветы и их посадочный материал, происхождением из мест распространения данных видов трипсов, представляют высокий фитосанитарный риск

Алтайские специалисты нашли в нидерландских хризантемах опасного карантинного вредителя, сообщили в краевом филиале “Центра оценки качества зерна”.

19 тысяч свежих цветов и бутонов хризантем везли в Россию из Казахстана. 27 февраля на Кулундинском пункте при проверке в товаре обнаружилось опасное насекомое — западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis Pergande.

Эти вредители переносят вирусные заболеваний, поражающие широкий круг культурных растений.

29 февраля под контролем специалистов Россельхознадзора зараженные цветы сожгли.

Ранее в Алтайском крае обнаружилась крупная партия кукурузы, в которой в четыре раза превышено допустимое количество зерен с яркой желто-зеленой флуоресценцией.

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