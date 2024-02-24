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В Алтайском крае сократилось число приверженцев ЗОЖ

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В Алтайском крае сократилось число приверженцев ЗОЖ

Между тем количество россиян, строго придерживающихся принципов здорового образа жизни, за 2023 год выросло на 27,6%, или на 2,4 млн человек

Алтайский край потерял позиции в списке самых здоровых регионов Сибири, сообщает “Толк” со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Так, по итогам года доля жителей Алтайского края, придерживающихся принципов здорового образа жизни, сократилась на 25,7% по сравнению с 2022 годом. Здорового образа жизни в крае придерживается 4,7% населения (5,9% было годом ранее).

В абсолютных значениях число приверженцев ЗОЖ в регионе сократилось со 110 до 81,7 тыс. человек.

“В целом россиян, предпочитающих здоровый образ жизни, больше на Кавказе и Юге России, а меньше – на Дальнем Востоке и в Сибири, что связано как с культурными особенностями, так и экономическими факторами”, – отмечают авторы исследования.

В исследовании использовались данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения, которое ежегодно проводит Росстат.

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Взято отсюда

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