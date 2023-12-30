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В Алтайском крае сократилось общее число преступлений, а особо тяжких – выросло

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В Алтайском крае сократилось общее число преступлений, а особо тяжких – выросло

При этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений не изменилась

По итогам 11 месяцев этого года в Алтайском крае выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, сообщают «АиФ» со ссылкой на данные МВД. Такая же ситуация наблюдается в Республике Алтай.

В Алтайском крае число тяжких и особо тяжких преступлений за 11 месяцев 2023 года выросло на 0,4% и достигло 9 825 эпизодов. Это 28% от всех совершенных в регионе преступлений. Между тем раскрываемость их не изменилась и составила 44,9%.

Что касается общего числа преступлений в крае, то оно сократилось на 3,2% и составило 35 069 случаев, а раскрываемость их снизилась.

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