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В Алтайском крае состоится командный заезд полноприводных автомобилей

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В Алтайском крае состоится командный заезд полноприводных автомобилей

Гонки проходят традиционно в период зимних каникул.

Источник фото: unsplash.com

В поселке Бельмесево пройдут ралли-торфи, где участники будут соревноваться в скорости прохождения трассы на внедорожниках.

Как пишут в сообществе «Barnaul22» во «Вконтакте», гоночный маршрут содержит 30 контрольных точек, найти которые участникам предстоит в условиях заснеженного пути.

Старт заезда намечен на 10:00 7 января 2024 года. Сбор участников запланирован на 9:00.

Записаться в качестве участника и уточнить всю необходимую информацию возможно по телефону: 8-983-170-20-23.

Взято отсюда.

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