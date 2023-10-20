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В Алтайском крае сотрудники ФСБ накрыли две нарколаборатории

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Задержание членов нарколаборатории Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Всего силовики изъяли из двух нарколабораторий более 200 кг готовых синтетических наркотиков. В настоящее время обвиняемых заключили под стражу

В Алтайском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух лабораторий по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по краю.

Так, первая нарколаборатория находилась на территории Троицкого района. Ее организовали два брата (36 и 33 лет) в специально купленном для этого доме. Во время обыска в доме правоохранители изъяли около 12 кг готового мефедрона и 10 кг наркотика на этапе кристаллизации. Также в лесополосе силовики нашли и изъяли закладку с шестью килограммами мефедрона, которую заложили братья.

Еще трое жителей края купили жилой дом в Первомайском районе и организовали там производство N-метилэфедрона. У них стражи порядка изъяли свыше 205 кг синтетических наркотиков, которые хранились в полимерных пакетах и пластиковых канистрах.

По обоим адресам также обнаружили и изъяли более 150 кг прекурсоров, две тысячи литров химических реагентов, свыше тонны токсичных отходов, весы, упаковочный материал, фильтрационные установки, реакторы для производства синтеза наркотических веществ, компьютерное оборудование.

Общий объем изъятых из незаконного оборота готовых синтетических наркотиков составил 223 кг. Обвиняемых заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали женщину с 48 свертками героина.

Источник

город горняк
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