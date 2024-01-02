В Алтайском крае сотрудники МЧС переведены на усиленный режим работы

Пожарные учения Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Своей главной задачей ГУ МЧС России по Алтайскому краю отмечает обеспечение безопасности в период новогодних праздников

На период праздничных выходных сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю переведены на усиленный режим работы. Сотрудниками управления взяты на контроль 1730 объектов, которые задействованы в проведении новогодних мероприятий. В их числе 1019 объектов с массовым пребыванием детей.

“Проведена проверка готовности резервной пожарной техники, уточнены составы дежурных караулов, проработан порядок оповещения и сбора личного состава для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в праздничные и выходные дни. Оперативная обстановка в этот период находится на особом контроле”, – сообщается на сайте ГУ МЧС.

С начала декабря в регионе сотрудники ведомства совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводят выездные обследования территорий в целях пресечения фактов незаконной продажи пиротехники.

Повышенное внимание уделяется объектам с круглосуточным пребыванием людей, в их числе объекты образования, медучреждения и учреждения соцзащиты.

В жилом секторе организована профилактическая работа для недопущения осложнения обстановки с пожарами в праздники. Сотрудники ведомства совершают подворные обходы, беседуют с населением и вручают тематические памятки.

Взято отсюда