реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли попавшую в беду собаку

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли попавшую в беду собаку

Порой сотрудникам МЧС приходится спасать не только людей, но и наших братьев меньших.

Так, в Алтайском крае во время прогулки собака провалилась в колодец. Хозяин питомца позвонил в службу спасения и сообщил о случившемся.

Как признались сотрудники МЧС, задачка была не из простых, но справились успешно.

«Собака серьезная – ротвейлер. Из двухметровой ямы пса доставали с помощью пожарных рукавов. Собака не пострадала, ее передали хозяину», – рассказал начальник 86 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю Евгений Ананко.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости республики алтай банкфакс ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Названы факторы, увеличивающие риск смерти у женщин

Исследователи выделили два пункта Весы и метр / Фото: pxhere.com/ru/photo/949771…

Сергея Безрукова освистали на турнире по фигурному катанию в…

Ему не понравилось то, что спортсмен изображал “алкоголика” Коньки на…

Такой день. Редкие имена и светофоры, которые заработают по-старому

Главные новости в Алтайском крае 10 марта Снег на ветви…

В Госдуме сказали, что делать при маленькой пенсии

 |  10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Российским пенсионерам объяснили, каким образом…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp