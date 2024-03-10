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В Алтайском крае сотрудники МЧС вытащили ротвейлера из двухметрового колодца

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Провалившегося на прогулке ротвейлера из колодца доставали с помощью пожарных рукавов. Собака не пострадала, ее оперативно передали хозяину

Сотрудники МЧС в Алтайском крае вытащили провалившегося в колодец ротвейлера, сообщили в пресс-службе ведомства.

Собака провалилась в двухметровую во время прогулки. За помощью к спасателям обратился хозяин животного.

“Собака серьезная – ротвейлер. Из двухметровой ямы пса доставали с помощью пожарных рукавов. Собака не пострадала, ее передали хозяину”, – рассказал начальник 86 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю Евгений Ананко.

Ранее в Алтайском крае четверо мужчин на двух снегоходах заехали в полынью и не смогли самостоятельно выбраться. Им пришли на помощь спасатели.

Взято отсюда

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