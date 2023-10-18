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В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции раскрыли хищение железнодорожных деталей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного пункта полиции на станции Заринская и сотрудники Алтайского ЛУ МВД России установили и задержали подозреваемых в хищении железнодорожных деталей на станции Тягун.

Оперативниками установлено, что трое бывших работников железнодорожного предприятия Заринского района в возрасте 32, 35 и 45 лет с помощью трактора одного из злоумышленников похитили более трех тонн деталей верхнего строения действующего пути, которые были складированы вдоль железнодорожного полотна. Похищенное имущество мужчины сдали в пункт приема металлолома, откуда впоследствии его изъяли правоохранители.

В отношении трех жителей Заринского района транспортными полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом частью 2 статьи 158 УК РФ.

новости Алтайский

Взято отсюда

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