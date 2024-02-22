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В Алтайском крае создали графические новеллы о подвигах бойцов на спецоперации

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В этих новеллах представлены не выдуманные супергерои и их невероятные поступки – на страницах простые сибирские ребята и рассказ об их подвигах в зоне СВО

В Алтайском крае издали комикс о земляках, которые принимали участие в спецоперации. Всего вышло 500 экземпляров, которые разойдутся по школам региона.

Создание подобного сборника заняло у иллюстраторов полгода. Само решение инициативная группа приняла после организации всероссийской выставки “Герои Спецоперации”.

“Алтайский край один из первых регионов, кто представил эту выставку. Это был первый наш шаг и знакомство. Спустя год мы пошли дальше. Теперь мы сами начали отрисовывать для этого проекта героев. Немножко в другой технике, нежели представленные ранее портреты. У нас получились яркие, интересные сюжеты”, – рассказала руководитель арт-резиденции Анастасия Дорош.

На страницах книги представлены графические новеллы восьми героев, большая часть из них связана с Алтайским краем. Истории боевых подвигов рассказываются в одной или нескольких страницах, поэтому многие детали пришлось убрать.

Сложности были и с дизайном. Во-первых, чтобы хорошо нарисовать военное оружие и технику, нужно знать их нюансы. Во-вторых, непросто сделать единый стиль, когда в команде работает несколько человек. Однако портреты получились один в один. Убедились в этом иллюстраторы на примере Михаила Петелина.

“Ты вот его рисовал сегодня, а на следующий день он приходит. И ты заходишь и даже не знаешь, кто, а ты его узнал. Это эмоции невероятные. Плюс ты смотришь. Обычный, обычный парень, а он такие подвиги делает, что ну невероятный человек”, – поделилась раскадровщик Анастасия Гура.

Сейчас портреты и сами истории можно посмотреть на выставке в двух МФЦ Барнаула – на Ленина и на Павловском тракте. Они там будут до конца марта. Затем переедут в другие многофункциональные центры. На экспозициях, помимо новых, есть и 16 работ, которые презентовали еще в 2023 году.

“В прошлом году, когда мы впервые эту выставку у себя разместили, мы поняли, насколько она востребована. Начинали также с Барнаула. После этого она посетила многие районы Алтайского края. Всего за время ее размещения пришло свыше 75 тысяч человек”, – отметила директор МФЦ Алтайского края Елена Клюева.

Ознакомиться со всеми героями СВО и их подвигами помогут сотрудники МФЦ. Также каждую пятницу там будут проходить экскурсии по экспозициям. Кстати, посмотреть новеллы можно и VR-формате. Для этого есть специальные очки. Однако такой вариант подойдет скорее взрослым. Детям, к примеру, проще изучить книжный вариант.

“Это грустно. То, что он спас своих друзей, умер сам. И вообще вот эти вот комиксы, они очень грустные”, – поделилась Майя Воронкова.

В первой партии 500 экземпляров комикса. Вскоре эти книжки с графическими новеллами разойдутся по школам края. И, возможно, их будут изучать на уроках “Разговоров о важном”. Сами авторы уже задумываются о дополненном переиздании сборника историй.

Взято отсюда

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