В Алтайском крае спасатели помогли женщине, спустившись по веревке с крыши

Женщина не могла самостоятельно открыть дверь из-за плохого самочувствия

В Барнауле спасатели помогли эвакуировать пожилую женщину, которой стало плохо. Чтобы попасть в квартиру жительницы краевой столицы им потребовалось альпинистское снаряжение, сообщает “КП-Барнаул” со ссылкой на пресс-службу Управления ГОЧС и ПБ по Алтайскому краю.

Барнаульские спасатели получили сообщение о том, что 77-летней женщине стало плохо в своей квартире и открыть дверь самостоятельно она не могла.

Дежурная бригада незамедлительно прибыла на место. С помощью альпинистского снаряжения и слесарного инструмента спасатели смогли попасть в квартиру женщины, спустившись с крыши к балкону.

В результате женщину на мягких носилках вынесли из квартиры и передали медикам. Сейчас она находится под наблюдением врачей в одной из краевых больниц.

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Взято отсюда