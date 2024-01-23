В Алтайском крае спасли детеныша косули, который забрел в школу

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место по вызову, вывезли испуганное животное и отпустили в привычную среду обитания

В Топчихе росгвардейцы спасли детеныша сибирской косули, который случайно забрел в населенный пункт, сообщает пресс-служба краевой Росгвардии.

В выходной день сторож местной школы заметил косулю на территории учебного заведения и вызвал росгвардейцев, нажав кнопку тревожной сигнализации. Предположительно, животное забрело в поисках корма, но самостоятельно покинуть территорию ему не удалось.

Росгвардейцы отловили гостя и на служебном автомобиле вывезли испуганное животное за пределы населенного пункта, где выпустили его в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось , что жители Барнаула заметили бегающего зайца во дворе многоэтажки. Ученый АлтГУ Татьяна Антоненко пояснила, что в визите зайца в краевую столицу нет ничего удивительного.

Взято отсюда.

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