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В Алтайском крае спасли пассажиров сломавшегося ночью на трассе автобуса

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В Алтайском крае спасли пассажиров сломавшегося ночью на трассе автобуса

16 января ночью в Крутихинском районе в 2 км от села Караси сломался двигатель у автобуса, который ехал по маршруту «Бурла-Барнаул».

В автобусе находилось 30 человек, из них двое детей. В ночное время был достаточно сильный мороз, и пассажирам грозила серьёзная опасность.

На место происшествия были направлены два пожарных расчёта, оперативная группа муниципалитета и экипаж ГИБДД. В ходе совместной спасательной операции им предстояло эвакуировать людей и не дать им замерзнуть.

Как рассказали в ГУ МЧС, вскоре пассажиры были доставлены на железнодорожный вокзал Камня-на-Оби, а затем на резервном автобусе их отправили по маршруту.

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