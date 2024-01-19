реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае спрос на сотрудников с частичной занятостью вырос на 17%

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае спрос на сотрудников с частичной занятостью вырос на 17%

Аналитики отмечают, что острый дефицит кадров требует от работодателей использования максимального количества инструментов в найме

Как отмечают аналитики Зарплаты.ру, количество вакансий с неполной занятостью в Алтайском крае за год увеличилось на 17%.

В основном к услугам временного персонала бизнес обращается в сферах услуг, ретейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания.

Так, наибольшим спросом среди работодателей пользуются курьеры, упаковщики, учителя, водители, операторы call-центра, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, официанты, бармены, бариста, уборщики, повара, врачи, переводчики.

– На протяжении двух лет активно растет доля вакансий с частичной занятостью. Острый дефицит кадров требует от работодателей использования максимального количества инструментов в найме. На текущий момент привлечение сотрудников на неполный рабочий день стало одним из развивающихся трендов, – поясняет руководитель исследовательского центра.
 

Также аналитик пояснил, что конкуренция за кадры требует финансовой мотивации, и важно, чтобы работодатель делал предложения не ниже рынка.

погода на 14 дней , погода дня гисметео ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Бизнес

В Барнауле продолжается контроль очистки территорий предприятий потребительского рынка и промышленности от снега и наледи

19.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле продолжается контроль очистки территорий предприятий потребительского рынка и промышленности от снега и наледи

19.01.2024

 Образование

В Барнауле продолжается контроль очистки территорий предприятий потребительского рынка и промышленности от снега и наледи

19.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» продолжает борьбу с ледяным накатом

19.01.2024

 Новости Алтай

Перевозчик оставил три алтайских села без автобуса до Барнаула: власти пока ничего не придумали

19.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульский суд вынес приговор экс-прокурору Новосибирска Владимиру Фалилееву. Его судили за взятку

19.01.2024

 Новости Алтай

Где набрать святую воду на Крещение в Барнауле: публикуем адреса храмов

19.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае из-за камнепада перекрыли Чуйский тракт. На дороге образовались пустоты и провалы

19.01.2024

 Новости Алтай

Новые белорусские трамваи поехали по Барнаулу, но пока без пассажиров — смотрим фото

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске