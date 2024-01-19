В Алтайском крае спрос на сотрудников с частичной занятостью вырос на 17%

Аналитики отмечают, что острый дефицит кадров требует от работодателей использования максимального количества инструментов в найме

Как отмечают аналитики Зарплаты.ру, количество вакансий с неполной занятостью в Алтайском крае за год увеличилось на 17%.

В основном к услугам временного персонала бизнес обращается в сферах услуг, ретейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания.

Так, наибольшим спросом среди работодателей пользуются курьеры, упаковщики, учителя, водители, операторы call-центра, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, официанты, бармены, бариста, уборщики, повара, врачи, переводчики.

– На протяжении двух лет активно растет доля вакансий с частичной занятостью. Острый дефицит кадров требует от работодателей использования максимального количества инструментов в найме. На текущий момент привлечение сотрудников на неполный рабочий день стало одним из развивающихся трендов, – поясняет руководитель исследовательского центра.



Также аналитик пояснил, что конкуренция за кадры требует финансовой мотивации, и важно, чтобы работодатель делал предложения не ниже рынка.

погода на 14 дней , погода дня гисметео ,

Взято отсюда