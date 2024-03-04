Младенец. Ребенок. Рождаемость Фото: unsplash.com

В среднем такой недуг выявляют при рождении у пяти из 100 тысяч младенцев. Если не принять своевременные меры, есть риск развития тяжелого заболевания

За три месяца в алтайском перинатальном центре “Дар” сразу у двух малышей диагностировали редкий порок сердца – аномалию отхождения левой коронарной артерии, сообщили в пресс-центре медцентра. Причем оба ребенка были доношены и здоровы на вид.

В медцентре отметили, что с таким диагнозом без операции ребенок может не дожить и до года: велики риски прогрессирования тяжелой сердечной недостаточности или развития инфаркта миокарда.

В истории перинатального центра было всего два таких случая – оба недавно. Первый выявили в ноябре 2023 года во время плановой эхокардиографии, которая проводилась ребенку на третий день после рождения. Второй случай этой патологии обнаружили совсем недавно, у новорожденной девочки в январе этого года.

“Так как аномалия была выявлена практически сразу после рождения, нами своевременно были приняты все необходимые меры. Единственный метод лечения этой патологии – хирургический, восстановление двух коронарных систем кровоснабжения сердечной мышцы путем радикальной коррекции порока”, – говорит врач функциональной диагностики Марина Свищева.

Малышей доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина и прооперировали. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

Ранее алтайские хирурги и онкологи провели двойную операцию, за один раз удалив пациенту опухоль легкого и выполнив аортокоронарное шунтирование сердечной артерии.

Взято отсюда