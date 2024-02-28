Причина в том, что они просто не нравятся их владельцам

В Алтайском крае стали чаще менять имена и фамилии, сообщают «Вести Алтай». Причина заключается в том, что они просто не нравятся их владельцам.

Только за 2023 год жители края сделали это 1755 раз, а вот в 2022 году желающих сменить имя и фамилию было около 1500. Самая распространенная причина смены имени и фамилии – неблагозвучие. В последнее время имена активно меняют еще и потому, что «так посоветовал нумеролог».

В ведомстве напомнили, что человек может сменить имя и фамилию уже при достижении 14 лет, достаточно только согласия родителей.

Ранее в управлении юстиции Алтайского края назвали самые популярные и самые редкие имена, какими называли детей в крае в январе этого года. Так, среди редких имен для девочек были: Аливия, Вилена, Герда, Патриция, Розалина, а для мальчиков: Гор, Дамиан, Дар, Серафим, Теодор.

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Взято отсюда