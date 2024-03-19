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В Алтайском крае стало меньше фальшивых денег

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В Алтайском крае стало меньше фальшивых денег

В Алтайском крае количество выявленных банкнот-фальшивок сократилось более чем в 2,5 раза.

В 2023 году в Алтайском крае работники финансового сектора выявили 33 поддельные купюры Банка России. Это на 54 меньше, чем в 2022 году. Чаще подделывают пятитысячные купюры. В минувшем году их изъяли 24. Среди них много оттисков образца 1997 года.

Пятитысячных купюр 2010 года обнаружили в 2023 году всего две. Между тем, в 2022 году их в обращении нашли 14. Также вдвое меньше подделок зафикисировали относительно номинала 1000 рублей образца 2004 года. Таких изъяли шесть. Также попала «под арест» одна сторублевка и две «двухтысячных».

Проверить наличные бумажные деньги жители Алтайского края могут бесплатно в мобильном приложении «Банкноты Банка России». В нем перечисляется внушительный реестр свойств подлинных денег. Сотрудники Банка России напоминают: в крупных ТЦ или магазинах увидеть подделку маловероятно.

«Не пытайтесь расплатиться фальшивыми деньгами, помните, что попытка сбыта преследуется по закону. Подозрительную банкноту следует отнести в любой банк или в полицию», – рассказал заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Олег Брыкин.

Найти сведения о признаках подлинности российских денег, находящихся в обращении, можно на сайте Банка России.

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Взято отсюда.

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