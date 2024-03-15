В Алтайском крае станет больше поликлиник, ФАПов и амбулаторий

О необходимости приступить к немедленной реализации нацпроектов, анонсированных в послании к Федеральному собранию, говорил на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин.

Благодаря одному из проектов, "Продолжительная и активная жизнь", в стране продолжат строить и ремонтировать больницы и поликлиники. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к концу 2030 года в России создадут более 4 тыс. объектов здравоохранения, это в перспективе сохранит около миллиона жизней.

Как уточняет Минздрав Алтайского края, в регионе уже идет строительство 6 крупных поликлиник — в Ребрихинском, Смоленском, Зональном, Алейском, Советском и Каменском районах. К концу года планируют начать строить еще два крупных объекта: поликлинику в Мамонтовском районе и новый корпус Городской поликлиники N 9 в Барнауле. Все медицинские учреждения оснастят современным оборудованием.

Продолжится модернизация первичного звена здравоохранения. Алтайский край на первом месте в СФО и на седьмом в России по численности сельских жителей. Поэтому для региона крайне важен проект, перспективы развития которого также обсудили в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"В рамках нацпроекта ["Продолжительная и активная жизнь"] мы продолжим начатую модернизацию первичного звена. Это наиболее востребованный у населения проект, так как касается каждого жителя нашей страны. Ежегодно мы фиксируем более 1 млрд обращений в учреждения первичного звена", – сказала премьер РФ Татьяна Голикова.

Продолжая модернизацию первичного звена здравоохранения, в этом году в регионе откроют 7 врачебных амбулаторий, 13 ФАПов и 8 фельдшерских пунктов. Земельные участки определили в прошлом году, строительные работы планируют начать уже в апреле.

До конца текущего года начнут прием пациентов новые врачебные амбулатории в селе Лесное Бийского района, в Новомоношкино Заринского района, в Буланихе Зонального района, в Новороманово Калманского района, в Ларичихе Тальменского района, в Новоильинке Хабарского района, в Крутишке Шелаболихинского района.

Всего в этом году строительство развернется на 34 площадках — 28 объектов планируют завершить до конца года.

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Взято отсюда.

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