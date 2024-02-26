В Алтайском крае стартовал пятый этап акции «Безопасный лед»

Мероприятие направлено на пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах

В Алтайском крае с 26 февраля по 3 марта 2024 года проходит пятый этап акции «Безопасный лед», сообщает МЧС Алтайского края.

Отметим, мероприятие направлено на пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах в зимний период. В профилактических мероприятиях по безопасности на льду традиционно принимают участие представители Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, правоохранительных органов, специалисты поисково-спасательных формирований, работники органов местного самоуправления, общественных организаций, добровольцы.

В результате запланированной работы традиционно будут охвачены пешие граждане, автолюбители, школьники, рыбаки.

В МЧС пояснили, что спектр будущих мероприятий в рамках акции “Безопасный лед” будет по-прежнему разнообразен.

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