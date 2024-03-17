В Алтайском крае стартовал третий день голосования на выборах президента РФ

Все избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 часов

17 марта 2024 года в Алтайском крае стартовал третий день голосования на выборах Президента Российской Федерации, сообщает “Избирком Алтайского края”.

Все избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 часов. Сегодня последний день, когда можно отдать свой голос на выборах главы государства.

Отметим, что по итогам второго дня голосования явка в крае составила 38%. По состоянию на 20:00 часов 16 марта свой голос отдали более 560 тысяч человек (без учета дистанционного электронного голосования).

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Взято отсюда