Выборы. Голосование Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

В первый день выборов наблюдатели отметили, что люди охотно идут на избирательные участки. Однако многие жители края предпочли отдать свой голос дистанционно

В Алтайском крае 16 марта в 8.00 стартовал второй день голосования на выборах президента РФ.

Всего в регионе работает 1701 избирательный участок. Они будут открыты до 20.00.

Отметим, что за первый день выборов явка избирателей в крае составила 20,27% (без учета дистанционного электронного голосования). Всего за указанный период в голосовании с использованием бумажного бюллетеня принял участие 299 021 избиратель.

Напомним, что выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Всего правом голоса в регионе обладают 1,8 млн избирателей.

Взято отсюда