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В Алтайском крае стартовала 17-я Зимняя зерновая конференция

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В Алтайском крае стартовала 17-я Зимняя зерновая конференция

В Алтайском крае в городе-курорте Белокуриха проходит XVII Зимняя зерновая конференция.

На ней собралось более 260 участников из России, Казахстана и Китая.

«Зимняя зерновая конференция» – один из крупнейших ежегодных аграрных форумов Сибири, проходящий при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Это площадка для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией.

Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин

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Взято отсюда.

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