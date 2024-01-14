В Алтайском крае стартовала подача деклараций о доходах

Фото: pixabay.com

Декларированию подлежат доходы предпринимателей, нотариусов, адвокатов и арбитражных управляющих, занимающихся частной практикой, также граждан при определенных условиях

В России стартовала декларационная кампания. В правительстве Алтайского края напомнили , что жителям региона нужно отчитаться о полученных в 2023 году доходах.

Сделать это необходимо, если гражданин продал недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею до 15 тысяч рублей, сдавал в аренду имущество или получал доход от зарубежных источников.

Также декларированию подлежат доходы предпринимателей, нотариусов, адвокатов и арбитражных управляющих, занимающихся частной практикой.

09 января, 18:34 Эксперты спрогнозировали небольшой рост доходов россиян в 2024 году

Специалист спрогнозировал снижение темпов роста доходов населения. По его мнению, в наступившем году этот показатель останется средним

Подать декларацию необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент предоставил в налоговый орган сведения о сумме неудержанного налога, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 2 декабря 2024 года.

Удобнее всего представить декларацию через “Личный кабинет налогоплательщика – физического лица” . Как подчеркнули в УФНС по Алтайскому краю, передача информации через сервис безопасна и дополнительно защищена электронной подписью. Подать декларацию можно лично в налоговой инспекции и МФЦ.

“Срок представления декларации 3-НДФЛ – не позднее 2 мая 2024 года. Однако на граждан, заявляющих налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные при покупке жилья, инвестиционные), эти сроки не распространяются. Они могут представить декларацию в любое время в течение года“, – отмечает начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова.

Оплатить исчисленный налог необходимо до 15 июля 2024 года.

Взято отсюда.

новости алтай края , новости алтая видео ,