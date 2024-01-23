В Алтайском крае стартует межрегиональный конкурс «Дорогою добра»

Центр добровольчества «Абилимпикс» в Алтайском крае на базе Бийского государственного колледжа приглашает принять участие в межрегиональном конкурсе эссе «Дорогою добра». Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края.
Цель проведения конкурса: развитие и формирование культуры добровольчества, популяризация добровольческого движения «Абилимпикс» и повышение его престижа.
Добровольцы, лидеры и представители волонтерских движений в возрасте от 14 лет могут представить эссе на темы: «Доброволец Абилимпикс: новые горизонты», «Горячие сердца», «Спешить делать добро», «Вместе сильнее», «Абилимпикс – движение будущего», «Добро там, где его творят», «Земля добра», «Доброволец – мода или добро», «Добро меняет мир», «Добровольчество вокруг меня», «Добровольчество – профессия или призвание», «Добровольчество для меня», «Добровольцы улучают мир».
Заявки на участие вместе с творческими работами в электронном виде
принимаются до 25 марта (включительно) на электронную почту ptashinskaya@bgtc.su по установленной форме.
Форма участия: заочная.
Подробная информация в Положении на сайте колледжа .
Взято отсюда.
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