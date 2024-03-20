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В Алтайском крае стартует новый сезон «Школы фермера»

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В Алтайском крае стартует новый сезон «Школы фермера»

Алтайский государственный аграрный университет и Алтайский региональный филиал Россельхозбанка совместно с «Газпром газомоторное топливо» в сентябре 2024 г. проведут четвертый запуск «Школы фермера».

Алтайский региональный филиал РСХБ и Алтайский ГАУ в организации и проведении «Школы фермера» участвуют уже в четвертый раз. За предыдущие волны обучения проект подготовил для АПК нашего региона и Республики Алтай 110 дипломированных специалистов в области животноводства, растениеводства и пчеловодства.

Региональный филиал РСХБ совместно с «Газпром газомоторное топливо» для участников 4 потока в Алтайском крае, который стартует в сентябре на базе Алтайского ГАУ, готовит занятия по тематике использования природного газа в качестве топлива на транспорте (компримированный природный газ – КПГ). Студенты «Школы фермера» также узнают о возможности получения льготных кредитов для приобретения сельскохозяйственного оборудования для перевода на газ тепличных и элеваторных комплексов, зерносушилок, иного производства.

Напомним: Россельхозбанк и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с ведущими российскими аграрными вузами с 2020 года реализуют образовательный проект «Школа фермера». На занятиях слушатели получают знания по основным направлениям организации и ведения агробизнеса и через 2,5-3 месяца обучения могут приступать к реализации разработанного проекта. На проекте большое внимание уделяется вопросам применения новых технологий, позволяющих снижать издержки и повышать рентабельность производства фермерских хозяйств.

Взято отсюда.

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