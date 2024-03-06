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В Алтайском крае суд отказал в наследстве сыну, который не общался с матерью

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В Алтайском крае суд отказал в наследстве сыну, который не общался с матерью

Суд учел, что с момента смерти женщины прошло более пяти лет и наследник должен был знать о времени открытия наследства

В Алтайском крае суд отказал в наследстве сыну, который не общался с матерью и не знал, что она умерла, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Барнаулец узнал, что женщина умерла, оставив в наследство квартиру, и обратился в суд с иском о признании права собственности на жилое помещение в порядке наследования. Он также заявил требование о восстановлении срока для принятия наследства по причине незнания о смерти близкого человека.

Однако суд учел, что с момента смерти женщины прошло более пяти лет и сам по себе факт отсутствия у наследника сведений о ее смерти не является безусловным основанием к восстановлению срока для принятия наследства. Суд также принял во внимание и то обстоятельство, что истец знал, где жила мать, и мог поддерживать с ней отношения.

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Взято отсюда

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