В Алтайском крае судят женщину, которая получала выплаты на несуществующих детей

Женщина предоставляла в государственные органы ложные сведения

Прокуратурой Барнаула в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы региона, обвиняемой в совершении трех эпизодов мошенничества при получении выплат, сообщает прокуратура Алтайского края.

Предварительно установлено, что в течение 2015-2023 гг. обвиняемая предоставила в Пенсионный Фонд недостоверные сведения о рождении двух несуществующих детей, на основании которых ею были получены денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме свыше 450 тыс. руб.

Кроме того, женщина, представив в КГКУ “Управление социальной защиты населения по Калманскому району” и КГКУ “Управление социальной защиты населения по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам” эти же ложные сведения, получила единовременные социальные выплаты и пособия на несуществующих детей в общей сумме свыше 2 млн руб.

Отметим, что окончательную оценку произошедшему предстоит дать суду.

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Взято отсюда