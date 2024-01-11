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В Алтайском крае судят супругов по обвинению в гибели детей при пожаре

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В Алтайском крае судят супругов по обвинению в гибели детей при пожаре

В результате пожара погибли дети 3 и 6 лет

Алейской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двух супругов. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, сообщает СК и прокуратура по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемые, зная, что электропроводка в доме работает в аварийном режиме, в нарушение требований пожарной безопасности не предприняли мер к ее ремонту.

В результате днем 3 июня 2023 года произошло возгорание горючих материалов кладовой, где находилась распределительная коробка с оголенными электропроводами. В это время в жилище находилась хозяйка и трое ее малолетних детей. Женщина успела вынести из горящего помещения грудного ребенка, а спасти 3-летнюю девочку и 6-летнего мальчика ей не удалось, они погибли на месте происшествия от острого отравления окисью углерода.

Следствием собраны достаточные доказательства, свидетельствующие причинении смерти по неосторожности вследствие пренебрежения правилами пожарной безопасности в жилом доме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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