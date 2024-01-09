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В Алтайском крае судят водителя УАЗика, который сбил женщину на дороге

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В Алтайском крае судят водителя УАЗика, который сбил женщину на дороге

От полученных травм женщина умерла в больнице

В Барнауле прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который совершил дорожно-транспортного происшествие – наезд на пешехода, сообщает прокуратура Алтайского края.

Следствие установило, что мужчина управляя автомобилем “УАЗ Патриот” и двигаясь по Змеиногорскому тракту в Барнауле в дождливую погоду нарушил правила ПДД. Водитель не пропустил пересекающую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу женщину и допустил наезд на нее.

В результате потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении.

В ходе допроса обвиняемый в качестве причины наезда на пешехода указал на внезапно возникшую неисправность тормозной системы его автомобиля, однако, данная версия была опровергнута в результате проведенной экспертизы. 

По результатам предварительного расследования водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Взято отсюда

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