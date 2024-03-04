В алтайском селе загорелся дом. После тушения возгорания огнеборцы нашли внутри тела маленькой девочки и взрослого мужчины

Вечером 2 марта в селе Ая Алтайского района случился пожар в жилом доме, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 45-летний местный житель растапливал в своем доме печь с помощью горючей смеси. После этого мужчина ушел в комнату и лег спать. Однако часть горючей жидкости попала на пол и загорелась.

В результате ЧП глава семьи и его трехлетняя дочь погибли при пожаре. Еще двое детей успели выбежать на улицу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку в связи с гибелью ребенка. В надзорном ведомстве также поставили на контроль ход уголовного дела.

Ранее в Барнауле спасли человека при пожаре в трехэтажке во Власихе. Еще 19 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Взято отсюда