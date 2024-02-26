В Алтайском крае в 1,6 раза увеличат господдержку фермеров

В этом году в Алтайском крае на поддержку агростартапов и сельскохозяйственных кооперативов предусмотрено 140 миллионов рублей.

Для сравнения: в 2023 году лимит на это направление составлял 86 миллионов рублей. Господдержка аграриям предоставляется в форме грантов на развитие агростартапов.

По-прежнему в Алтайском крае приоритет отдается фермерам, которые объединяются в кооператив. Всего за период реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» поддержано 84 фермера и 7 кооперативов.

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