реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Алтайском крае в 1,6 раза увеличат господдержку фермеров

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае в 1,6 раза увеличат господдержку фермеров

В этом году в Алтайском крае на поддержку агростартапов и сельскохозяйственных кооперативов предусмотрено 140 миллионов рублей.

Для сравнения: в 2023 году лимит на это направление составлял 86 миллионов рублей. Господдержка аграриям предоставляется в форме грантов на развитие агростартапов.

По-прежнему в Алтайском крае приоритет отдается фермерам, которые объединяются в кооператив. Всего за период реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» поддержано 84 фермера и 7 кооперативов.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , вести алтай последние новости ,

горняк22 телеграм
Морозный день. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

Морозный день. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица Лесная…

Узнать больше
Дождь, ветер до 30 м/с: в Алтайском крае передали штормпрогноз на 9 и 10 февраля

Дождь, ветер до 30 м/с: в Алтайском крае передали штормпрогноз на 9 и 10 февраля

В период непогоды высок риск возникновения происшествий В Алтайском крае…

Узнать больше
Глава МИД Швейцарии объяснил приглашение России на мирную конференцию по Украине

Глава МИД Швейцарии объяснил приглашение России на мирную конференцию по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис: Россию пригласят на мирную конференцию по…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp