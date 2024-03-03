На поддержку аграрных проектов в 2024 году направят 140 млн рублей

В Алтайском крае в 1,6 раза увеличится государственная поддержка фермеров, сообщает правительство Алтайского края.

Так, на поддержку аграрных проектов в 2024 году направят 140 млн рублей, в то время как в прошлом году на эти цели было выделено 86 млн рублей.

Гранты на развитие агростартапов получат участники нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В приоритете будут находиться фермеры, которые объединяются в кооперативы.

Отмечается, что за время реализации национального проекта в крае гранты получили 84 фермера и 7 кооперативов.

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