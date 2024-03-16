В Алтайском крае в 20-й раз пройдет конкурс «Сердце отдаю детям»

С 18 по 20 марта в Алтайском крае пройдет очный этап краевого конкурса профессионального мастерства сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Это юбилейный, двадцатый конкурс, который берет свое начало с 1998 года.

«Сердце отдаю детям» – поэтическая строка из песни и одноименное название книги Василия Сухомлинского много лет назад стала именем Всероссийского конкурса профессионального мастерства для педагогов дополнительного образования. Василий Сухомлинский писал: «Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им своё сердце».

Инициатором всероссийского конкурса был Алексей Бруднов, педагог-практик, исследователь теории воспитания, создатель современной системы дополнительного образования. Алтайский край в 1998 году представляла Надежда Варфоломеева, педагог из Угловского района, первый победитель краевого конкурса. На российском этапе она заняла почетное 3 место.

Главный конкурс системы дополнительного образования в Алтайском крае сначала проводился один раз в два года, начиная с 2020 года – ежегодно. Конкурс призван выявлять и поддерживать талантливых педагогов дополнительного образования, их передовой педагогический опыт, он способствует обновлению содержания воспитания и дополнительного образования детей, повышению профессионального мастерства и престижа труда педагогов.

«Конкурс «Сердце отдаю детям» – это соревнование в творчестве, – говорит Наталья Новичихина , директор Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. – Победителем может стать только сильная личность, человек, способный внутренне собраться и убедительно доказать ценность своего педагогического опыта для системы дополнительного образования детей. Вынося на суд коллег и жюри свои идеи, концепции, педагог получает возможность сравнить свой опыт с результатами других, услышать компетентную оценку собственных наработок, взять на вооружение советы и рекомендации коллег, методистов-практиков, профессионалов, работающих в той же сфере деятельности».

В составе жюри конкурса ведущие специалисты системы дополнительного образования Алтайского края, ветераны педагогического труда, директора, научные работники краевых учреждений образования края, победители в номинациях и абсолютные победители конкурсов прошлых лет.

44 участника юбилейного двадцатого конкурса «Сердце отдаю детям» из 18 территорий края прошли два тура заочного этапа. И 2 марта по результатам экспертной комиссии были определены 20 человек (из 10 территорий края), вышедшие в очный этап. Это представители семи номинаций: «Педагог дополнительного образования художественной направленности», «Педагог дополнительного образования естественнонаучной направленности», «Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой направленности», «Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности», «Педагог дополнительного образования социально-гуманитарной направленности», «Профессиональный дебют», «Дополнительное образование для детей с особыми потребностями».

В первый конкурсный день, 18 марта, в 11:00 состоится торжественное открытие конкурса, затем педагогические работники покажут свое мастерство и профессионализм в групповом импровизационном конкурсном испытании «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление».

19 марта пройдут открытые мастер-классы «Эффективные формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании», где конкурсанты продемонстрируют лучшие и самые действенные наработки в работе с детьми.

Участники в каждой номинации, набравшие наибольший балл, становятся участниками финального этапа. На основе рейтинга определятся лауреаты в номинациях.

Финальный этап состоится 20 марта, он предполагает определение Абсолютного победителя конкурса в конкурсном испытании «Педагогическое многоборье». В этот же день в 16:00 в концертном зале «Сибирь» состоится подведение итогов XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям».

Фото: Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи.

Справочно: Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края. Региональным оператором проведения конкурса является Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи. Целью конкурса является повышение профессиональной компетентности педагогических работников и формирование позитивного социального имиджа и престижа профессии педагога дополнительного образования детей, расширение профессиональных сообществ сферы дополнительного образования.

Взято отсюда.

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