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В Алтайском крае в 2024 году планируют построить 28 ФАПов и амбулаторий

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В Алтайском крае в 2024 году планируют построить 28 ФАПов и амбулаторий

Кроме того, запланировано строительство крупных поликлиник в крае

На 2024 год в Алтайском крае запланировано строительство 28 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий, сообщает “Амител” со ссылкой на заявление главы регионального минздрава Дмитрия Попова, который подвел итоги 2023 года на пресс-конференции. Министр подчеркнул, что это не переходящие объекты: их планируется и начать, и завершить в следующем году.

– Это объекты, которые мы должны год в год и запроектировать, и построить, и сдать, и ввести в эксплуатацию, и начать прием пациентов, – пояснил Попов. 

Кроме того, в крае начнут или продолжат возводить и крупные объекты. К их числу относится поликлиника в Мамонтовском районе, а также поликлиники в Камне-на-Оби и Алейске. Строительство этих медучреждений будет идти в 2024 году, но завершится в 2025-м.

Ранее “БР” писал о том, что в следующем году в Алтайском крае начнут строить 34 медицинских объекта: шесть поликлиник, семь врачебных амбулаторий, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь фельдшерских пунктов. 30 из них завершат в 2024 году. 

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