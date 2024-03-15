В Алтайском крае в 2024 году возрастет финансирование социальной сферы

В 2023 году на социальные выплаты и услуги для жителей Алтайского края направлено почти 60 миллиардов рублей

В Алтайском крае возрастет финансирование социальной сферы в связи с поручениями президента. Об этом было заявлено 14 марта на коллегии в министерстве социальной защиты Алтайского края.

На коллегии было отмечено активное участие региона почти во всех пилотных федеральных программах и проектах. Это, в частности, внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми, программа по предоставлению социальных контрактов, участие в программах, направленных на повышение занятости жителей края.

В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин определил вектор развития страны до 2030 года, и губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил уверенность в том, что национальные цели, сформулированные президентом, будут достигнуты с учетом тех планов, которые сегодня уже приняты на федеральном уровне. Так, в Алтайском крае уже реализуется комплекс мероприятий по поддержке участников спецоперации и членов их семей: социальные службы оказывают семьям всестороннюю помощь, организуют решение вопросов жизнеобеспечения.

– Мы серьезно включились в работу по поддержке участников СВО и членов их семей. За последние 2 года на эти цели направлено более 4 миллиардов рублей. Это индивидуальная работа, которая ведётся по всем направлениями через социальный фонд «Защитники Отечества», общественные организации, федеральные, краевые и местные органы власти. Наша святая обязанность – позаботиться о наших защитниках и их семьях, – подчеркнул Виктор Томенко.

На коллегии также подвели итоги деятельности в сфере социальной защиты населения в 2023 году. Так, в прошлом году на социальные выплаты и услуги для жителей края, включая расходы Социального фонда, было направлено почти 60 миллиардов рублей.

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Взято отсюда