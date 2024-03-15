В крае увеличат количество патрулирований лесной охраны, приобретут лесопожарную технику

В Алтайском крае в 2024 году усилят меры по борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

План мероприятий на 2024 год обсудили на заседании комиссии по ЧС — он уже сформирован и утвержден.

– Мы на треть увеличиваем количество патрулирований лесной охраны, их станет на 2000 больше. Также возрастет до 650 летных часов объем авиапатрулирования. Создаем дополнительно еще 4 подразделения краевой противопожарной службы. Средства федеральной поддержки направим на мероприятия по сохранению лесов, на приобретение лесопожарной техники и — впервые — беспилотников, – уточнил Томенко.

По словам губернатора, сейчас на защите людей и населенных пунктов края от лесных пожаров стоят 156 пожарных подразделении МЧС и еще 168 пожарных подразделений края.

– В прошлом году количество лесных пожаров сократилось больше, чем в 2 раза. В подавляющем большинстве случаев — 92,4%, если совсем точно, — их удавалось ликвидировать буквально в первые сутки. При этом общая площадь, пройденная огнем, — большая, она составила около 23 тысячи гектаров, – сообщил глава региона.

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Взято отсюда