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В Алтайском крае в аварии погиб водитель, пострадали женщина и ребенок

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В Алтайском крае в аварии погиб водитель, пострадали женщина и ребенок

ДТП произошло на трассе Барнаул-Заринск

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 31 декабря. 

По предварительным данным на дороге Барнаул-Заринск водитель автомобиля Тойота Ипсум выехал на встречку, где столкнулся с Газель Некст. 

Водитель Тойоты скончался на месте аварии до прибытия скорой помощи. 

Среди пострадавших в Газели – женщина и ребенок, они получили травмы. 

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе нанесение дорожной разметки. 

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Взято отсюда

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