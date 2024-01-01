В Алтайском крае в аварии погиб водитель, пострадали женщина и ребенок

ДТП произошло на трассе Барнаул-Заринск

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 31 декабря.

По предварительным данным на дороге Барнаул-Заринск водитель автомобиля Тойота Ипсум выехал на встречку, где столкнулся с Газель Некст.

Водитель Тойоты скончался на месте аварии до прибытия скорой помощи.

Среди пострадавших в Газели – женщина и ребенок, они получили травмы.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе нанесение дорожной разметки.

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Взято отсюда