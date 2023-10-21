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В Алтайском крае в аварии с КамАЗом погибла женщина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Авария между Поперечным и Плотавой Фото: t.me/goloskhleboroba

Пострадавшая женщина скончалась в машине скорой помощи. Водитель и еще одна пассажирка получили травмы различной степени тяжести

20 октября в Алтайском крае в столкновении LADA Priora и КамАЗа погибла 59-летняя женщина, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 17.20 на 119-ом км автодороги “Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби”. 58-летний водитель за рулем LADA допустил столкновение с КамАЗом с грузовым прицепом, который двигался в попутном направлении.

В результате женщина-пассажир легковушки скончалась в машине скорой помощи. Водителя и еще одну пассажирку 24 лет госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее недалеко от села Бураново 49-летний мужчина за рулем Toyota Raum не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. Водитель скончался.

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