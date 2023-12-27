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В Алтайском крае в Денисовой пещере нашли древнюю диадему из кости животного

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В Алтайском крае в Денисовой пещере нашли древнюю диадему из кости животного

Денисова пещера Фото: Илья Кочетков

По словам научного сотрудника, древнейшие украшения обнаружили в том же слое пещеры, что и зуб денисовца, – это подвид человека, родственный неандертальцам

В Солонешенском районе в Денисовой пещере обнаружили ископаемые украшения, которые сделали около 40 тысяч лет назад, сообщает ТАСС.

По словам старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Максима Козликина, археологи нашли удлиненные бусины и подвески из поделочного камня, костей и зубов животных, бивня мамонта и раковин.

“Обнаружена диадема фрагментированная, изготовленная из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего. Такой материал для изготовления таких предметов отмечен впервые”, – объяснил он.

Ученый рассказал, что для южной галереи Денисовой пещеры характерна высокая концентрация залегания разнообразных украшений. Археологи на сегодняшний день раскопали более 70 изделий самых разнообразных типов.

Ранее “Толк” писал о том, какой стала знаменитая Денисова пещера на Алтае с “порталом” в века. В этом году для туристов там обустроили удобную лестницу с парапетами, освещением и помещением для гидов.

Взято отсюда

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