Продуктовый магазин. Супермаркет. Продукты питания Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Инфляция в регионе по итогам февраля составила 8,9%, что выше показателя января. Самый высокий рост все еще показывают куриные яйца

В феврале в Алтайском крае ускорился рост цен, сообщается на сайте отделение Банка России по Алтайскому краю.

Общая годовая инфляция в январе равнялась 8,59%, в феврале этот показатель составил уже 8,9%.

При этом “продуктовая” инфляция замедлилась до 9,77 % с 9,93 % в январе. Самую заметную скорость подорожания все еще демонстрируют яйца (71,71%), но это все же меньше, чем в январе (84,95%).

Непродовольственная инфляция ускорилась до 8,08% с 7,64% месяцем ранее. Наиболее высокий темп показывают легковые автомобили (17,54%).

Также ускорение роста цен наблюдается в категории услуг. Здесь показатель составил 8,84% вместо 8% в январе.

Ранее стало известно, что похороны в Алтайском крае за год подорожали почти на 20%.

Взято отсюда