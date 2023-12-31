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В Алтайском крае в метель с трассы слетают автомобили

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В Алтайском крае в метель с трассы слетают автомобили

На трассах плохая видимость Фото: "В курсе 22"

Водителям рекомендуют быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Пока на трассах плохая видимость, местами дует сильный боковой ветер

31 декабря из-за сильной метели в Алтайском крае с трасс слетают автомобили, сообщили водители в Telegram-канале “В курсе 22”.

В частности, не удержались на проезжей части и съехали в кювет машины на трассе Заринск — Барнаул.

Пока ситуация на дорогах непростая. Утром по решению “Алтайавтодора” перекрыли движение по трем участкам дорог. Скорость ветра по краю составляет 12-17 м/с, местами порывы достигают 28 м/с.

Взято отсюда

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